Adjunto do Palmeiras explica telefonemas durante dérbi com o São Paulo

João Martins ocupou o lugar de Abel Ferreira, infetado com covid-19, no banco de suplentes do "Verdão".

João Martins, adjunto do Palmeiras que orientou o "Verdão" no triunfo no dérbi com o São Paulo, 2-1, ocupando o lugar de Abel Ferreira - infetado com covid-19 - no banco de suplentes, foi visto ao telefone durante a primeira parte do encontro, tendo sido "confrontado" pelo árbitro antes do início do segundo tempo. De salientar que não é permitido contactar com pessoas fora do estádio, pelo que conversas com Abel seriam proibidas.

Após a partida, João Martins explicou os telefonemas.

"O árbitro, ao intervalo, antes do início da segunda parte, veio falar comigo porque apareci nas câmaras ao telemóvel [durante a primeira parte]. Mas se repararem acontece em todos os jogos. A minha responsabilidade é fazer a ligação com os dois auxiliares que estão a ver o jogo em cima. Não é só quando o Abel [Ferreira] está fora, é em todos os jogos", começou por dizer em conferência de Imprensa.

"É proibido haver ligações entre pessoas externas para dentro do estádio. Faço isso em todos os jogos, o telefonema era entre assistentes", concluiu.

