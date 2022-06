Adjunto deixa Pep Guardiola e é anunciado no campeão do Catar

Fotografia: Twitter do Al Sadd

Juanma Lillo, novo treinador do Al Sadd

Juanma Lillo é o novo treinador do Al Sadd, antigo clube de Xavi e atual campeão catari

Pep Guardiola deixou de ter a assistência de Juanma Lillo no comando técnico do Manchester City. O adjunto espanhol foi esta sexta-feira anunciado como novo treinador do Al Sadd, campeão catari e antigo clube de Xavi.

Junto de Guardiola desde 2019, Lillo volta a abraçar um desafio como treinador principal de uma equipa, cargo que já não exercia desde que deixou o comando dos chineses do Qingdao, antes de rumar a Inglaterra.

Lillo, de 56 anos, foi o treinador mais jovem de sempre da La Liga em 1995/96, quando orientou o Salamanca no principal escalão espanhol com apenas 29 anos.