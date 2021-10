Adjunto de Solskjaer prolonga ligação ao Manchester United

Mike Phelan é treinador adjunto de Ole Gunnar Solskjaer no Manchester United desde 2018

Até junho de 2024

Mike Phelan, que regressara ao Manchester United, em 2018, para ser adjunto de Ole Gunnar Solskjaer, renovou contrato com o clube de Old Trafford por mais três épocas (até junho de 2024), anunciou, esta segunda-feira, o emblema inglês.

"O assistente técnico do Manchester United, Mike Phelan, prolongou o seu contrato com o clube", pode ler-se numa nota publicado no sítio dos red devils na Internet.

Antigo adjunto do escocês Alex Ferguson, Mike Phelan foi ainda jogador do Manchester United, entre 1989 e 1994, tendo vestido a camisola vermelha em 146 jogos. Entre outros títulos, em 1993, ergueu o troféu da Premier League.

A Imprensa britânica aponta, de resto, que a renovação de Phelan, por mais três anos, é como um sinal de confiança em Solskjaer enquanto treinador do Manchester United.