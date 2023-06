Adjunto de Guardiola assume comando técnico do Leicester

Enzo Maresca é a aposta dos foxes, campeões ingleses em 2015/16, para o regresso à Premier League.

O Leicester, que foi despromovido na presente época ao Championship, segunda divisão inglesa, anunciou que Enzo Maresca vai assumir o comando da equipa, deixando desta forma o corpo técnico de Pep Guardiola no Manchester City.

O técnico italiano, de 43 anos, assinou um contrato válido por três épocas com os foxes, após ter passado duas temporadas não consecutivas nos citizens - orientou as equipas de sub-21 e sub-23 em 2020/21 e foi adjunto de Guardiola em 2022/23, com uma passagem pelo Parma pelo meio.

Maresca sucede a Dean Smith, que foi contratado em abril para os últimos jogos da época, não conseguindo evitar a queda do Leicester, campeão inglês em 2015/16, para o segundo escalão.

Na carreira, Maresca conta ainda com passagens pelo West Ham, Sevilha e Ascoli (Itália), sempre na qualidade de treinador-adjunto.