Adjunto de Conte garante que Porro poderá estrear-se frente ao Manchester City

Tottenham defronta o bicampeão inglês no domingo (16h30), num jogo que poderá ditar a estreia de Pedro Porro ao serviço dos spurs.

Contratado ao Sporting nos últimos suspiros do mercado de inverno, a troco de 45 milhões de euros, Pedro Porro poderá fazer a estreia oficial pelo Tottenham no próximo domingo, diante do Manchester City.

"Pode ser, sim. Ele é jovem mas tem muita experiência. Ele já jogou num sistema parecido ao que estamos habituados a utilizar. Ele está disponível, podemos utilizá-lo", assegurou um adjunto de Antonio Conte, treinador dos spurs, em conferência de imprensa.

O Tottenham recebe o Manchester City no domingo (16h30), em jogo relativo à 22.ª jornada da Premier League.

O bicampeão inglês ocupa a vice-liderança do campeonato (45), a cinco pontos do líder Arsenal (50), que tem um jogo a menos, ao passo que os londrinos seguem na quinta posição (36), tendo um jogo a mais do que os cityzens.