Adjunto de Allegri insultou Spalletti: "Careca de merda, eu como-te o coração"

O tribunal desportivo da Federação Italiana de Futebol castigou Marco Landucci com um jogo de castigo, na sequência de um confronto entre o adjunto de Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, treinador do Nápoles, após a derrota da Vecchia Signora diante do rival napolitano (0-1), no domingo.

O Nápoles venceu no domingo por 1-0 na visita à Juventus, com o final da partida a ter ficado marcado por um confronto entre ambas as equipas técnicas, resultando num castigo de um jogo por parte do tribunal desportivo da Federação Italiana de Futebol (FIGC) contra Marco Landucci, adjunto de Massimiliano Allegri.

De acordo com o jornal "La Stampa", a sanção foi determinada com base numa interação entre o treinador adjunto da Vecchia Signora e Luciano Spalletti, técnico do Nápoles, que terá sido alvo de um insulto à entrada dos balneários, testemunhado por um dirigente da FIGC: "Careca de merda, eu como-te o coração".

Spalletti terá ignorado as palavras de Landucci, que vai falhar a visita da Juventus ao Bolonha, no domingo (19h45), devido a ter proferido "expressões ofensivas e ameaçadoras na direção do treinador rival".

Quando restam sete jornadas por disputar no campeonato italiano, o Nápoles poderá sagrar-se campeão já no sábado, caso vença em casa a Salernitana, de Paulo Sousa, e a Lázio perca na visita ao Inter. Por outro lado, a Juventus segue em terceiro lugar, a dois pontos de distância do vice-líder romano (59).