Adivinham-se muitas mudanças no United e já há duas saídas confirmadas

Old Trafford, casa do Manchester United

Jim Lawlor, chefe do departamento de scouting, e Marcel Bout, responsável global, deixam os cargos.

Adivinham-se muitas mudanças no Manchester United, fruto de mais uma temporada abaixo do esperado, e algumas foram já concretizadas, conforme realça a imprensa inglesa. Escreve o "The Athletic" que Jim Lawlor, chefe do departamento de scouting, e Marcel Bout, responsável global, deixam a estrutura do clube.

"Jim Lawlor decidiu colocar um ponto final no cargo depois de 16 anos no clube. Durante este tempo, Jim teve um papel chave no desenvolvimento de múltiplas equipas vencedoras e foi uma importante fonte de inspiração para Sir Alex Ferguson e cada um dos treinadores que se seguiram", revelou o clube de Manchester ao "The Athletic".

Já Marcel Bout esteve no United durante oito anos. "Marcel deixa o clube com os nossos mais calorosos agradecimentos pela sua contribuição significativa e os nossos melhores votos para o futuro", cita a publicação.

Recorde-se que Erik ten Hag tem sido apontado como o sucessor de Ralf Rangnick na próxima temporada, não havendo, no entanto, qualquer confirmação oficial até ao momento.