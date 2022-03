Adidas conta perder até metade da receita na Rússia

Artem Dzyuba, capitão da seleção russa, com o patrocínio da Adidas no equipamento

A Adidas prevê um aumento do volume de negócios entre 11 e 13% em 2022, descontando os efeitos das taxas de câmbio, números que incluem a possível perda de até 250 milhões de euros na Rússia , valor que representa 50% da receita total da Adidas na região e 1% do crescimento da empresa, por conta da guerra na Ucrânia

A fabricante de artigos desportivos obteve um lucro líquido de 2116 milhões de euros em 2021 , 389,6 % a mais do que um ano antes, após as vendas terem recuperado da queda devido à pandemia da covid-19.

Esta quarta-feira, a marca informou que o volume de negócios melhorou no mesmo período para 21234 milhões de euros (+15,2%), enquanto o lucro operacional aumentou para 1986 milhões de euros (+166,3% face ao ano anterior). Também a margem de lucro sobre as vendas aumentou para 9,4% (4% um ano antes).

Kasper Rorsted, CEO da Adidas, classificou os resultados de 2021 como "muito bons", tendo em conta os fatores externos que influenciaram o mercado, ainda que tenha alertado para os "tempos alarmantes" que o Mundo enfrenta desde a invasão russa à Ucrânia.

O cálcula da empresa chega após a Adidas ter suspendido os negócios e vendas na internet na Rússia e, na semana passada, ter interrompido a colaboração com a Federação Russa de futebol. Em 2020, a marca faturou 584 milhões de euros na Rússia, 11% menos do que em 2019, devido à desvalorização do rublo, moeda russa, no mercado.