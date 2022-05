Adeus de Mané ao Liverpool para breve? "Respondo depois da Liga dos Campeões"

Extremo senegalês tem sido associado ao Bayern

Com a final da Liga dos Campeões à vista, Sadio Mané revelou esta quarta-feira que comunicará se ficará no Liverpool no sábado, após o jogo com o Real Madrid.

"Será muito especial caso o façamos [conquistar a Liga dos Campeões. Se vou ficar ou não no Liverpool? Respondo depois da Liga dos Campeões", garantiu Sadio Mané ao Football Daily.

O extremo senegalês, de 30 anos, tem apenas mais um ano de contrato com o Liverpool, tendo sido associado recentemente pela imprensa internacional ao Bayern.