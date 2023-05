Adeptos viram-se contra a direção: "Respeitar o PSG é também saber sair dele"

Um grupo de adeptos parisienses demonstrou o seu descontentamento nas redes sociais com as recentes instruções enviadas pelo PSG em relação ao seu comportamento no estádio, apelando ainda à saída da direção presidida por Nasser Al-Khelaifi.

O PSG, com Danilo Pereira e ​​​​​​​Vitinha a titulares, foi surpreendido no domingo em casa pelo Lorient, sendo derrotado no Parque dos Príncipes por 1-3, em jogo da 33.ª jornada da Ligue 1.

Esta derrota chega após o gigante parisiense ter apelado aos próprios adeptos para que exibam um comportamento adequado durante os jogos, respeitando o lugar que lhes é atribuído e evitando levantar-se, referindo ainda que não são permitidos produtos e vestuário de "ultras" no recinto.

Diante do Lorient, uma das bancadas do estádio do PSG ficou vazia devido a uma suspensão de um jogo atribuída com base no lançamento de um pote de fumo no dia 2 de abril, frente ao Lyon. Os adeptos do Lorient aproveitaram essa ausência para "provocar" os fãs rivais devido às tais instruções do clube.

"Recusem as bandeiras, imponham os trajes... e sobretudo fiquem quietos. Bem-vindos ao Parc", pôde ler-se numa faixa exibida durante a partida, levando a uma reação de desagrado do grupo Block Parisii nas redes sociais, apelando à saída da direção presidida por Nasser Al-Khelaifi.

"Mais uma vez, a direção do PSG demonstrou a sua incompetência e o seu desprezo pelos seus adeptos. Deploramos a vontade do clube em transformar a tribuna de Boulogne num teatro onde todo o apoio é proibido. Mesmo que sejam dirigentes, conseguem envergonhar-nos... Jogadores, dirigentes, direção, todos! Respeitar o PSG é também saber sair dele", reclamaram os adeptos no Twitter.

Com a derrota, o PSG segue na liderança isolada da Ligue 1, com 75 pontos, mas agora com apenas cinco de vantagem sobre o vice-líder Marselha (70), isto quando restam cinco jornadas para o fim do campeonato. Já o Lorient subiu ao décimo lugar, com 48 pontos.