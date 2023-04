Adeptos tentaram distrair adversário de forma original, mas não resultou

Adeptos do Angers mostram o rabo a jogador do Clermont

Após ter sido assinalada uma grande penalidade a favor do Clermont, os adeptos do Angers lembraram-se de uma forma original para tentar distrair o marcador do lance, mas não tiveram sorte.

O Angers, atual último classificado da Ligue 1, soma apenas 14 pontos até ao momento, tendo por isso a descida à segunda divisão francesa praticamente selada. Este domingo, a formação perdeu em casa do Clermont, por 1-2, num jogo em que alguns dos seus adeptos protagonizaram um episódio caricato.

Após os visitantes terem inaugurado o marcador, aos 28 minutos, por Adrien Hunou, foi assinalada uma grande penalidade a favor do Clermont aos 33', cobrada com sucesso por Grejohn Kyei, que restituiu o empate.

Seis minutos depois, o árbitro voltou a apontar para a marca do penálti, mas desta vez alguns adeptos do Angers não quiseram facilitar a tarefa de Muhammed Cham, mostrando o rabo ao médio do Clermont, que não se deixou distrair e carimbou a reviravolta no marcador.

À 31.ª jornada da Ligue 1, o Angers mantém-se lanterna-vermelha destacada do campeonato, estando a 17 pontos dos lugares fora da zona de despromoção. Já o Clermont segue no 11.º lugar, com 43.