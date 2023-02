Zaniolo sem perdão: "Beijar a camisola significa não a trair. Roma é sagrada"

Adeptos do Roma

Italiano forçou saída, mas as diferentes partes não encontraram solução. Jogador pediu desculpa e admitiu ter ficado com medo da reação dos adeptos.

A jogar em casa, a Roma foi eliminada da Taça de Itália, ao perder, por 1-2, diante da Cremonese. Para além do resultado surpreendente, o jogo ficou ainda marcado pela mensagem dos adeptos romanos, que, para já, não perdoam Zaniolo.

"Para nós, vestir esta camisola significa honrá-la. Para nós, beijar esta camisola significa não a trair. Roma é sagrada", escreveu a claque do clube de José Mourinho, a propósito do jovem italiano, que quis sair, mas que não encontrou solução na reabertura do mercado.

Nicolò Zaniolo já veio a público falar sobre o seu caso. O canhoto admitiu mesmo que chegou a ter medo pela reação dos adeptos às notícias que apontavam para uma saída e para um finca-pé do jogador.

"Pela primeira vez, nos últimos dias, tive medo, por mim e pela minha família, e senti-me abandonado. Nunca tal me tinha acontecido e fiquei assustado. O futuro está nas nossas mãos. Eu estendo a minha mão e coloco-me à completa disposição da família da Roma", referiu.