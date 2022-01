Adeptos ingleses dispensados de exibir certificado covid-19 na Premier League

Redação com Lusa

Uso de máscara nas zonas interiores dos estádios e realização de testes antigénio antes dos jogos são, agora, as únicas exigências para poder assistir aos jogos

A Liga inglesa de futebol vai deixar de exigir passaporte covid-19 (certificado de vacinação e/ou recuperação) aos adeptos à entrada dos estádios, ajustando-se às medidas do governo, que tem diminuído as restrições face à estabilização da variante Ómicron no Reino Unido.

Apesar dessa decisão, os adeptos devem usar máscara nas zonas interiores do estádio e são aconselhados a fazer um teste antigénio antes dos jogos, além de evitarem ir ao futebol caso apresentem algum sintoma da doença.

A Premier League recorda ainda que a melhor forma de proteção contra a covid-19 continua a ser a vacinação. Na última semana, a Liga conseguiu reduzir a 16 o número de contágios da família do futebol profissional, entre jogadores, equipa técnica e funcionários dos clubes.

A covid-19 provocou 5.602.767 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

A nova variante Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante em vários países, incluindo em Portugal.