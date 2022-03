Adeptos gozam com ausência da Itália no Mundial do Catar: "Quis dizer Suíça?"

Cartaz exibido por adeptos suíços no jogo com Inglaterra

Adeptos suíços chamaram a atenção com um cartaz provocativo à Itália durante jogo particular contra a Inglaterra

A Inglaterra venceu este sábado a Suíça por 2-1, em jogo particular de preparação para o Mundial'2022, mas um dos momentos mais falados da partida aconteceu fora das quatro linhas. Adeptos suíços exibiram um cartaz provocativo em direção à Itália, gozando com a ausência do país no Catar.

O cartaz em questão apresentou um formato de página de resultados da Google, decorrente da pesquisa: "Italy World Cup Qatar 2022 (Itália Mundial Catar 2022), à qual se segue a mensagem: "Did you mean: Switzerland? (Quis dizer: Suíça?).

Recorde-se que a Suíça foi adversária da seleção italiana na fase de qualificação para o Mundial, tendo empatado com a mesma por duas ocasiões e desempenhado um papel fundamental para que a Squadra Azzurra acabasse relegada aos play-offs de apuramento para a prova, onde viria a cair aos pés da Macedónia do Norte, nas semifinais.

Ora veja o cartaz em questão: