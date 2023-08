Adeptos enviam dinheiro a jogador do Corinthians para impedir saída

Róger Guedes é visto como um dos pilares da equipa brasileira mas está perto de rumar ao Catar. Adpetos fizeram de tudo para travar a saída e até mandaram dinheiro para o jogador.

Amado pelos adeptos do Corinthians, onde está há três anos, Róger Guedes está perto de trocar o clube brasileiro pelo Al Rayyan, de Leonardo Jardim, e os adeptos do "Timão" estão tudo menos contentes e não olham a maios para tentarem convencer o jogador a ficar.

Por forma a evitar a saída do avançado, que, segundo a imprensa brasileira, recebeu uma proposta milionária do Al Rayyan, os adeptos descobriram a referência de Róger Guedes no Pix, um método de transferência e pagamento eletrónico instantâneo, e enviaram cerca de 40 mil reais (cerca de sete mil euros), acompanhados de mensagens para que o jogador não deixasse o Corinthians.

A informação foi revelada pela companheira do jogador, Sindy Guedes, que garantiu que o valor vai ser doado a uma instituição.

"Recebemos, nas nossas contas, quase 40 mil reais em Pix. Esse valor não é nosso, vamos doar esse valor. Assim que fizermos a doação, vimos aqui e publicamos o comprovativo. Caso conheçam alguma instituição de caridade que esteja a precisar ou uma pessoa que esteja necessitada, precisa de algo, mandem mensagem", afirmou num vídeo publicado nas redes sociais.