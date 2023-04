Adeptos do Tottenham abandonam Anfield aos 15 minutos de jogo

O Liverpool recebeu este domingo o Tottenham, em jogo da 34.ª jornada da Premier League. Aos 15 minutos, os reds já vencem por 3-0, com vários adeptos dos spurs a terem abandonado Anfield após o golo de Mohamed Salah, de grande penalidade.

Ora veja:

Even by Tottenham standards, fans leaving after 15 minutes is some achievement pic.twitter.com/TajU7kdfDg - Paddy Power (@paddypower) April 30, 2023