Adeptos do Spezia criticam novo emblema: "Parece símbolo neonazi"

Clube que desceu de divisão apresentou mudanças na sua identidade, mas houve muitas críticas

O Spezia, clube que desceu de divisão do primeiro para o segundo escalão do futebol italiano, apresentou o novo emblema esta última quinta-feira. Em poucas horas, as críticas apareceram e não foram propriamente simpáticas.

"Horrível", "parece um símbolo neonazi" e "ofende a história da nossa cidade" foram algumas das críticas feitas pelos adeptos à mudança de emblema da equipa que tentará o regresso à Serie A em 2023/2024.

