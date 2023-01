Adeptos do Real Madrid preparam homenagem para Vinícius Júnior

Após Madrid ter acordado esta quinta-feira com um boneco pendurado pelo pescoço numa ponte, vestido com o número e camisola do extremo brasileiro do Real - ato realizado por adeptos do Atlético - os adeptos merengues querem compensar o jogador com uma homenagem.

O Real Madrid e o Atlético de Madrid enfrentam-se esta noite (20h00), num dérbi relativo aos quartos de final da Taça do Rei e que já ficou marcado por uma provocação por parte dos adeptos colchoneros que motivou uma gigante onda de críticas em Espanha.

Esta manhã, a capital espanhola acordou com uma tarja em que se pôde ler: "Madrid odeia o Real" e um boneco vestido com o número e camisola de Vinícius Júnior foi pendurado pelo pescoço numa ponte, gerando críticas de várias entidades, entre as quais o Atlético de Madrid.

Em reação à provocação, o jornal Marca revela que os adeptos do Real Madrid estão a preparar uma homenagem ao extremo brasileiro, de 22 anos, para o 20.º minuto do jogo com o grande rival, em que irão levantar-se e ovacionar Vini Jr. com um coro de palmas.

Recorde-se que o campeão espanhol e europeu condenou prontamente o ato dos adeptos colchoneros, qualificando-o de "racismo, xenofobia e ódio" por via de um comunicado em que expressa o seu apoio a Vinícius Júnior.