Adeptos do PSG pedem exclusão de Jesé após festa polémica

Espanhol ex-Sporting aparece sem máscaras e distanciamento em fotografias publicadas nas redes sociais.

Jesé Rodríguez, ex-jogador do Sporting, volta à ribalta mas por maus motivos. O atleta do PSG esteve no fim de semana numa festa de aniversário que foge às normas sanitárias colocadas em Espanha. As fotografias divulgadas dão a entender que estavam mais de seis pessoas, que não pertencem ao mesmo agregado familiar, sem máscaras ou distanciamento.

A partilha das imagens nas redes sociais gerou uma onda de críticas por parte de adeptos do PSG, que alertam quanto à irresponsabilidade do extremo. Por temerem um surto de covid-19 no grupo de trabalho parisiense há até quem peça a exclusão de Jesé da equipa.

O jogador formado no Real Madrid soma 22 minutos esta época.