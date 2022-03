Adeptos do PSG com pouca paciência: Neymar e Messi assobiados

Argentino e brasileiro são apupados por cada vez que tocam no esférico. Antes da entrada das equipas, apenas Mbappé foi aplaudido

O início do PSG-Bordéus não está a ser fácil para a equipa parisiense e os seus jogadores. Lionel Messi e Neymar, por exemplo, estão a ser assobiados a cada toque na bola.

Já antes do início do jogo, no momento do anúncio do onze inicial, apenas Mbappé foi aplaudido pelos adeptos do PSG.