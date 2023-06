Adeptos do Palmeiras protestam: "Avião não é contratação"

Leila Pereira, presidente do Palmeiras

Adeptos da claque do clube treinado por Abel exigem reforços. Protestaram à frente da empresa da presidente

A presidente do Palmeira, Leila Pereira, recebeu há dias um avião da sua empresa que será utilizado também pelo Palmeiras e os adeptos do clube insurgiram-se esta manhã, exigindo reforços para a equipa orientada por Abel Ferreira.

"Está no goço, vendeu o Scarpa e comprou um avião!", "Olha quem chegou, é o Avião, o novo médio do Porco" e "Ó tia Leila, presta atenção, o avião não é contratação", foram alguns dos cânticos que se ouviram no protestos de adeptos junta à empresa da presidente.

Deixaram ainda recados: "Fechados com o plantel e a equipa técnica" e "Qualifique o plantel".