Adeptos do Nice proibidos de ir a Paris por rivalidade de claques

Violência no Nice-Colónia contou com adeptos do PSG

Incidentes no Nice-Colónia deixaram a nu os problemas entre os adeptos dos dois clubes

Depois da interdição municipal, agora foi a vez de o Ministério do Interior de França proíba os adeptos do Nice de se deslocarem a Paris para o encontro PSG - Nice.

Existe uma grande rivalidade entre os adeptos dos dois emblemas, que ficou bem patente nos confrontos do Nice-Colónia, com adeptos do PSG entre os da claque alemã.

A proibição é de deslocações individuais ou coletivas, por qualquer meio, entre as regiões das duas equipas. As forças de ordem serão mobilizadas para controlar as estradas e evitar que adeptos do Nice cheguem este sábado a Paris. O objetivo é evitar rixas entre claques.