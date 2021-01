Adeptos do Marselha tentam invadir centro de treinos e provocam incêndio

Adeptos do Marselha tentaram invadir centro de treinos do clube

Equipa de André Villas-Boas "apertada" pelos adeptos antes do jogo com o Rennes, este sábado.

Momentos de tensão à entrada do centro de treinos do Marselha, ao início da tarde deste sábado: de acordo com o L'Équipe, centenas de adeptos do clube do sul de França tentaram invadir as instalações.

A poucas horas do jogo entre a equipa de André Villas-Boas e o Rennes, referente à 22.ª jornada da Ligue 1, uma falange de apoiantes do Olympique deu voz à insatisfação com os maus resultados e, depois de uma manifestação nas imediações do centro de treinos, tentou forçar a entrada no mesmo.

Durante os protestos, foi ateado fogo a uma árvore localizada junto a um dos portões. As imagens já foram difundidas nas redes sociais.

A contestação dos adeptos é dirigida ao presidente Jacques-Henri Eyraud e ficou patente através de tarjas dirigidas ao dirigente do clube. Os capitães Dimitri Payet e Florian Thauvin também foram visados, ao contrário do treinador Villas-Boas.

O Marselha, recorde-se, atravessa uma fase negativa e vai em quatro jogos consecutivos sem vencer na Liga francesa (três derrotas seguidas).

Veja o vídeo das chamas à entrada do centro de treinos do Marselha: