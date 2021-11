Adeptos do Marselha novamente impedidos de apoiar equipa na Ligue 1

Quarto jogo seguido da liga em casa alheia sem público afeto nas bancadas. Consequência de desacatos cometidos por fãs clube - e não só - nesta temporada

A equipa do Marselha não vai ter, outra vez, o apoio da sua massa adepta num duelo da Ligue 1 jogado fora de portas, nomeadamente quando estiver a defrontar o Nantes, na 16.ª jornada da Ligue 1 (quarta-feira), dado que Câmara de Loire-Atlantique interditou a presença dos fãs "marselheses" no estádio La Beaujoire.

"No contexto do jogo entre FC Nantes e OM, por ocasião do 16º jornada da Ligue 1, a o executivo de Loire-Atlantique emitiu uma ordem para proibir o estacionamento, o trânsito e o acesso ao estádio de Beaujoire para os adeptos de Marselha, na quarta-feira 1 de Dezembro de 2021", lê-se em nota publicado pelo clube francês.

A formação do Marselha cumprirá o quarto jogo seguido da liga em casa alheia sem público afeto nas bancadas, uma consequência em função de desacatos cometidos por adeptos do clube - e não só - em recintos gauleses no decurso desta época.

Por exemplo, 50 fãs do Marselha invadiram o relvado num encontro com o Angers, para se deslocarem à bancada dos visitantes, com o intuito de criar violência, e envolveram-se em confusão com adeptos do Nice, que levou à suspensão do jogo. A punição aplicada ao Marselha foi tomada pelo Comité Disciplinar da Ligue 1.