Adeptos do Liverpool chocados com grades: "Não aprenderam nada com as tragédias!"

Uma associação de adeptos reds mostrou-se chocada com a instalação de vedações pontiagudas no palco que vai acolher a final da Taça da França, lembrando o caos que se instalou na última final da Liga dos Campeões, com a tragédia de Hillsborough bem presente na memória.

Uma associação de adeptos do Liverpool exprimou este sábado o seu choque com a instalação de grandes pontiaguadas na parte inferior do Stade de France, que vai acolher a final da Taça de França, entre o Nantes e o Toulouse (20h00), lembrando o perigo que poderá causar em caso de movimento da multidão.

"Isto é um desenvolvimento chocante. Ver isto menos de um ano depois dos eventos horrendos que tiveram lugar no Stade de France [caos na final da Liga dos Campeões] é doentio. Grades instaladas num estádio de futebol é uma monstruosidade. Será que os responsáveis pela segurança não aprenderam nada com as tragédias do passado!! Removam-nas!", apelou a Associação de Adeptos Defecientes do Liverpool.

Recorde-se que, em 15 de abril de 1989, 97 adeptos morreram durante um jogo entre o Liverpool e o Nottingham Forest, no estádio de Hillsborough, em Sheffield, após um movimento da multidão ter resultado em que as vítimas fossem esmagadas contra as grades das bancadas.

Já no Stade de France, esta não é a primeira vez que são instalados este tipo de grades, tendo já acontecido na final da Taça de França de 2016, entre o PSG e o Marselha (4-2), sendo que Laurent Nuñez, chefe da polícia de Paris, garantiu que não existe perigo de ocorrer uma tragédia semelhante à de Hillsborough ou Helsey.

"Podemos abrir os portões se houver um esmagamento da multidão. A Federação Francesa de Futebol e o consórcio do Stade de France garantiram-no. Desde os incidentes graves, nomeadamente em Helsey, as barreiras evoluíram tecnicamente. Podem ser baixadas em caso de grande pressão", explicou, em direto para o canal BFMTV.