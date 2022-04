Adeptos do Leeds pagam página em jornal argentino para agradecer a Bielsa

Treinador de 66 anos orientou o Leeds United durante quatro temporadas. Foi campeão do Championship, levando a equipa ao principal escalão do futebol inglês.

Um grupo de adeptos do Leeds United pagou o espaço de uma página do jornal argentino La Capital para fazer um agradecimento a Marcelo Bielsa, treinador que deixou o clube inglês no final de fevereiro. A relação criada entre a massa associativa dos peacocks e o técnico foi de tal foram forte que este conjunto de fãs decidiu surpreender El Loco com esta "homenagem".

O jornal La Capital, refira-se, é de Rosário, cidade natal de Bielsa.

Na página 23, lia-se o seguinte: "Obrigado, Marcelo. Debaixo do sol de agosto de 2018, ficamos hipnotizados por um futebol que não sabíamos que era possível. E voltámos a sentir algo. Recordaste-nos que o futebol pode ser bonito e que uma equipa pode ser maior do que a soma das suas partes. O que está a teu lado antes de ti mesmo. 'Side before self'. E deste-nos muito mais do que futebol. Guiaste-nos através de uma pandemia e aproximaste-nos enquanto estávamos separados. Mostraste-nos que a integridade e decência importante, tanto nos bons como nos maus momentos. Aceitaste os nossos medos e converteste o nosso desespero em esperança e os nossos futebolistas em heróis. Melhoraste-nos a todos. Restauraste o nosso orgulho, deste-nos alegria e criaste memórias lindas que durarão para toda a vida. E foi bonito, Marcelo. Será sempre tão bonito. Obrigado."