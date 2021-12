Adeptos do Inter avisam Lukaku: "Importa quem fica na tempestade"

Depois de Lukaku afirmar publicamente que quer regressar ao Inter, um grupo de adeptos colocou uma tarja em San Siro para dizer ao avançado que não é bem-vindo.

Numa entrevista nos últimos dias, Romelu Lukaku afirmou que tem o desejo de voltar ao Inter, de onde saiu no final da época 2019/20 para o Chelsea. Em resposta à declaração do avançado belga, um grupo de adeptos do clube italiano colocou uma tarja nas imediações do estádio de San Siro para fazer ver ao jogador que nem todos o querem de volta.

"Não importa quem foge na chuva. Importa quem fica na tempestade. Adeus, Romelu", lê-se na tarja.