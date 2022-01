Adeptos do Hertha invadiram treino na véspera de jogo com Bayern

Eliminação na Taça da Alemanha diante do rival, Union Berlim (2-3), terá sido a gota de água para os adeptos do Hertha, que invadiram este sábado o campo de treinos da equipa alemã e pediram satisfações aos jogadores. Não há registo de feridos

O jornal alemão Bild noticia que perto de 100 pessoas invadiram este sábado o campo de treinos do Hertha, pedindo justificações acerca da temporada para esquecer do clube alemão, 13º classificado da Bundesliga, com apenas mais três pontos que a primeira equipa em zona de despromoção, Augsburg.

Ao jornal, um responsável do Hertha, que defronta este domingo o Bayern Munique, revelou que "os adeptos deixaram o local de forma ordenada depois de entregarem sua mensagem à equipa", não existindo registo de qualquer ato de violência ou ferimento causado aos jogadores.