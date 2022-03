Adeptos do Fluminense invadem aeroporto do Brasil para confrontar a equipa

Em causa a derrota sofrida na Taça dos Libertadores

A eliminação do Fluminense na Taça dos Libertadores 2021/22, aos pés do Olímpia, no Paraguai, causou grande mal-estar entre os adeptos do clube brasileiro.

Um grupo de 15 elementos, à chegada da comitiva do Fluminense ao Rio de Janeiro, esta quinta-feira, invadiram a zona de desembarque do aeroporto Galeão e travaram-se de razões pela derrota junto dos jogadores, treinador e presidente,

Segundo o jornal "Globo Esporte", a confusão despoletada originou até agressões entre seguranças e adeptos, enquanto o técnico Abel Braga e o médio Felipe Melo procuraram serenar os ânimos dos adeptos desordeiros idos ao aeroporto.

O incidente não terá causado danos físicos na comititva do Fluminense, mas o presidente Mário Bittencourt, um dos alvos de maior crítica, foi bastante pressionado, como mostram vídeos, até entrar num carro e sair daquela zona.