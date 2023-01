Adeptos do Flamengo insultam Pelé durante minuto de silêncio

"Pelé é maconheiro", cantaram alguns adeptos do Flamengo durante o minuto de silêncio em homenagem ao Rei do Futebol.

Na madrugada desta sexta-feira, o Flamengo recebeu o Audax Rio, na primeira jornada do campeonato carioca - venceu por 1-0. Durante o minuto de silêncio em homenagem a Pelé, que faleceu a 29 de dezembro, alguns adeptos do Mengão entoaram um cântico insultuoso para com a lenda do futebol brasileiro.

"Zico, Zico, Zico, Zico... O Pelé é maconheiro [vende ou trafica marijuana] e o Maradona cheirador", ouviu-se no Estádio Maracanã, numa adaptação a outro cântico dedicado a Pelé: "Mil golos, mil golos, mil golos, mil golos... Só Pelé, só Pelé... Maradona cheirador."