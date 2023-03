Adeptos do Flamengo em fúria e segurança reforçada. Veja as imagens

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Série de maus resultados da equipa orientada por Vítor Pereira gera contestação. Esta quarta-feira há um Flamengo-Fluminense

Vítor Pereira orientou esta manhã o último treino do Flamengo antes da partida contra o Fluminense, desta quarta-feira, e o ambiente aqueceu.

Dezenas de adeptos protestaram contra os maus resultados na entrada do centro de treinos e chegaram a encarar alguns jogadores nos seus veículos. A segurança foi reforçada desde cedo com polícia.

O jogador Leo Pereira chegou a parar o carro e a conversar com os adeptos.

⚠️ Protesto no CT Ninho do Urubu do @Flamengo feito pela @RRN_Oficial hoje de manhã. pic.twitter.com/g2Rqe8eOD5 - JPMG (João Pedro Guerra) ᴼᶜᵗᵃ (@_JPGuerra) March 7, 2023

Carro em que o Gabigol estava acabou de entrar no Ninho do Urubu e os torcedores não pouparam xingamentos.#gabigol #flamengo #fla #ninhodourubu #protesto pic.twitter.com/cflrmfizB5 - Wesley Ramon (@_ramonwesley) March 7, 2023

Protesto no CT do Flamengo



Agr a vez foi de David Luiz muito cobrado pela torcida e com xingamentos !!! pic.twitter.com/EwSnHaLcWU - Closer Esportes (@closeresportes7) March 7, 2023