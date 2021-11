Adeptos do Flamengo amarram porco, mascote do Palmeiras, e causam polémica no Brasil

Objetivo era matar o porco e comer durante a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo.

Os adeptos do Flamengo resolveram fazer uma brincadeira que acabou mal no Brasil. Um porco, animal que é a mascote do Palmeiras, foi amarrado numa árvore nas proximidades do Maracanã, estádio onde joga o Mengão. As duas equipas defrontam-se na final da Libertadores, no sábado, em Montevidéu.

A cena ganhou repercussão nas redes sociais e o animal foi resgatado por um grupo de ativistas. "Amarrar um animal indefeso, por uma brincadeira de mal gosto entre adeptos? Vamos evoluir! Denunciem por favor!", publicou o ativista João Valois, que em seguida resgatou o animal.

Segundo o ativista, o objetivo do dono do porco era assá-lo durante a final da Libertadores. "Conseguimos juntar algumas pessoas, que foram até lá comprar o porquinho [compraram o animal à pessoa que o amarrou à árvore]. Eu sou do Flamengo, mas fico triste com isso. Se conseguíssemos fazer com que as pessoas não brincassem com os animais, usassem mascotes de peluche... nunca um animal de verdade", afirmou em entrevista à ESPN.

"Comprámos o porco dessa vez, mas não sabemos se ele (o adepto) vai comprar outro de novo, entende?", relatou João.

Resgatado, animal agora foi direcionado a um santuário dedicado a animais abandonados..