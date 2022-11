O Everton perdeu (3-0) no terreno do Bournmeouth, este sábado, e ocupa o 17.º lugar da Premier League. No final do jogo, muitos adeptos dos toffees protestaram com os jogadores, que se deslocaram até perto da bancada para ouvir as reclamações. E mais: Alex Iwobi ofereceu a camisola a um adepto e esta acabou por ser atirada para o relvado. Veja os vídeos abaixo.