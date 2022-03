Imagens do encontro com o Vozdovac mostram os adeptos do clube de Belgrado a cantar "Rússia". Diretor do emblema de Belgado explicou a importância da Gazprom para a sobrevivência.

Enquanto a generalidade do mundo reprova a invasão militar da Rússia ao território ucraniano, da Sérvia chegam-nos imagens do oposto. Um vídeo que tem dado que falar mostra adeptos do Estrela Vermelha com cânticos de apoio ao país liderado por Vladimir Putin, no decorrer do triunfo da equipa por 3-0 em casa do Vozdovac, na quinta-feira passada.

O Estrela Vermelha, recorde-se, é patrocinado pela Gazprom, a maior empresa energética da Rússia cujo acordo com a UEFA foi recentemente rompido pelo organismo que rege o futebol europeu, face à guerra na Ucrânia.

"Não recebemos um pedido para remover o logotipo da Gazprom e espero sinceramente que isso não aconteça. A Gazprom está no Estrela Vermelha desde 2010 e estava connosco quando fomos ameaçados pelos piores problemas financeiros. Se não fosse a Gazprom, a questão é se haveria ainda Estrela Vermelha", afirmou recentemente Zvezdan Terzic, diretor do clube de Belgrado. "Há uma histeria anti-russa em toda a Europa", apontou.