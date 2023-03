Adeptos do Corinthians invadiram treino para protestar com a equipa

Clube de São Paulo já comunicou que vai entregar as imagens de videovigilância à polícia.

O treino de sexta-feira do Corinthans foi atribulado. Um grupo de adeptos invadiu o centro de treinos e interrompeu a sessão para protestar com os maus resultados. A equipa brasileira foi eliminada do Campeonato Paulista pelo Ituano, nos quartos de final, e os "torcedores" estão insatisfeitos.

Os indivíduos conseguiram entrar no recinto depois de cortarem uma rede lateral do centro de treinos.

Não houve problemas de maior, porque os seguranças rapidamente formaram um cordão à volta dos jogadores e equipa técnica.

Em comunicado, o Corinthians informou que vai entregar as imagens de videovigilância à polícia.

Leia o comunicado:

"Na manhã desta sexta-feira (17), durante o treinamento no CT Dr. Joaquim Grava, um grupo com membros de torcidas organizadas invadiu o local, através de um corte no alambrado lateral.

O Corinthians lamenta e repudia qualquer tipo de invasão no seu ambiente de trabalho. Todas as imagens de câmaras de segurança serão enviadas às autoridades policiais para que as devidas providências sejam tomadas.

Os jogadores e a equipa técnica estavam no campo, desempenhando o trabalho do dia, quando foram abordados pelo grupo, o que interrompeu o treino. Eles fizeram cobranças e manifestações à direção, equipa técnica e atletas.

Historicamente, o Corinthians sempre foi aberto ao diálogo e valoriza a sua relação com a Fiel Torcida [claque do Corinthians]. Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corinthianos apaixonados pelo clube e apenas expõem, negativamente, a imagem da instituição. Por isso, ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza."