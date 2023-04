Adeptos do Chelsea repararam em "gosto" polémico de Aubameyang nas redes sociais

Avançado gabonês gostou da publicação do Chelsea que anunciava a saída de Graham Potter. Jogador teve poucas oportunidades com o antigo treinador do Brighton

Pierre-Emerick Aubameyang parece ter ficado aliviado com o despedimento de Graham Potter. Os adeptos do Chelsea demoraram pouco tempo a reparar que o jogador colocou "gosto" na publicação do clube que anunciava a saída do técnico.

O gabonês, que teve poucas oportunidades com o substituto de Tuchel, retirou o "like" pouco tempo depois, no sentido de evitar polémica, mas os adeptos não deixaram de interpretar o gesto como uma espécie de alívio e contentamento.

Aubameyang não faz parte de um onze do Chelsea desde o início do mês de novembro. Para além de ter falhado algumas convocatórias e de ter atuado poucos minutos em vários jogos, o avançado não saiu do banco em quatro ocasiões desde então.