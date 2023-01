Adeptos do Chelsea já homenageiam Vialli: veja as imagens

Italiano fez 88 jogos e 40 golos com a camisola dos blues, entre 1996 e 1999, terminando a carreira de futebolista profissional em Stamford Bridge. Na parte de fora do estádio do Chelsea, já são visíveis homenagens à lenda do futebol italiano

Fans have began laying flowers in memory of Gianluca Vialli at Stamford Bridge. pic.twitter.com/kIfsHNQQcw - Football Daily (@footballdaily) January 6, 2023