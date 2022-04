Matic responde a adeptos do Arsenal

Na derrota do Manchester United com o Arsenal (1-3), Nemanja Matic (cumpriu 77 minutos) foi provocado por adeptos dos gunners, após ser substituído. Em resposta, o sérvio referiu já ter vencido três Premier Leagues, fazendo referência à falta de títulos do clube londrino, que não vence o campeonato inglês desde 2004.

Veja o momento em que Matic responde aos adeptos do Arsenal: