Adeptos deixam críticas ao Mundial na Bundesliga: "Desliguem o Catar"

No campeonato alemão continuam a assistir-se, semanalmente, a duras críticas quanto à realização do Mundial no Catar.

No jogo deste sábado entre Hertha Berlim e Bayern Munique, favorável aos bávaros por 3-2, foi possível ver algumas tarjas concordantes entre as duas falanges de adeptos. "Boicote ao Catar", podia ler-se no lado do Hertha. "15 mil mortos por 5760 minutos de futebol", escreveram os fãs do Bayern.

Também no Signul Iduna Park, em Dortmund, existiram críticas à atribuição do próximo Mundial. "Desliguem o Catar", podia ler-se.