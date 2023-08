Adeptos da Juventus para Lukaku: "Já temos guarda-redes suplente"

Uma das claques do clube de Turim não quer o avançado

Romelu Lukaku continua a colecionar inimigos em Itália. Depois das palavras dos adeptos e do vice-presidente do Inter, agora são alguns adeptos da Juventus que estão contra a ida do avançado para Turim.

"Lukaku, fica em Milão. Já temos guarda-redes suplente", escreveu uma das claques da Juventus, a propósito das notícias que dão o jogador a caminho de Turim.

Leia também Braga Artur Jorge: "Incomoda, parecem-me comentários sem noção nenhuma" Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após o triunfo por 3-0 frente ao Backa Topola, da Sérvia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Champions.