Adeptos da Juventus invadem relvado e cantam: "Não queremos Lukaku"

Depois de a equipa principal da Juventus ter goleado a formação secundária num jogo de apresentação no Allianz Stadium, vários adeptos invadiram o relvado, protestando contra a contratação do avançado belga.

A equipa principal da Juventus goleou esta quarta-feira por 8-0 um conjunto de jogadores jovens, num jogo de apresentação aos sócios que ficou marcado por uma invasão de campo dos adeptos.

Após o apito final, vários adeptos do gigante italiano invadiram o relvado, cantando: "Não queremos Lukaku", numa altura em que a imprensa italiana avança negociações com o Chelsea pelo avançado belga, que foi emprestado ao Inter na época passada.