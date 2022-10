Adeptos da Juventus arrasam publicação de Di María: "Vieste de férias para Turim"

O extremo argentino, a um dia da visita da Vecchia Signora ao Benfica, na Liga dos Campeões, fez uma publicação no Instagram a publicitar as novas chuteiras que irá usar no Mundial.

A um dia da visita do conjunto italiano ao Benfica, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Ángel Di María, que é uma ausência confirmada na partida devido a lesão, fez uma publicação no Instagram que não caiu nada bem aos adeptos da Juventus.

Di María publicou uma fotografia em que aparece equipado com as cores da seleção argentina e a fazer publicidade às novas chuteiras da Adidas que irá usar no Mundial de 2022, gerando várias reações negativas de adeptos bianconeri.

Muitos comentários acusam o antigo jogador das águias de ter vindo para Turim "de férias" e de dar mais importância à sua seleção e ao Mundial do que à Juventus.

"Pensa em jogares, és um palhaço que só pensa em dinheiro!"; "Uma pergunta, por que raio vieste para a Juventus e quem te foi buscar, podemos saber? Faz-nos um favor, depois do Mundial não voltes, não precisamos de jogadores que só pensam nos seus interesses", são algumas das críticas lançadas na direção do internacional argentino.

Recorde-se que Di María ingressou na Vecchia Signora no verão passado, a custo zero, e tem sido assolado por constantes problemas físicos. Até ao momento, cumpriu um total de 333 minutos em campo, divididos por sete jogos, nos quais registou um golo e quatro assistências.

O Benfica recebe a Juventus na terça-feira, às 20h00, em jogo da penúltima jornada do grupo H da Liga dos Campeões, cuja liderança é partilhada entre as águias e o PSG, ambos com oito pontos. A Juventus está em terceiro lugar, com três pontos, mesma pontuação dos israelitas do Maccabi Haifa.

