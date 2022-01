Adeptos da Colômbia assobiaram equipa e James Rodríguez não gostou

A Colômbia perdeu com o Perú por 0-1 e ficou com um pé fora do Mundial'2022. No final do jogo, os adeptos assobiaram os jogadores e a equipa técnica, uma atitude que não caiu bem a James Rodríguez, que teve de ser acompanhado para os túneis por delegados colombianos.

A partir de um golo de Edison Flores aos 85, a Colômbia perdeu com o Perú na noite de quinta-feira e está obrigada a vencer a Argentina na terça-feira para continuar a poder sonhar com o apuramento para o Mundial'2022.

Os adeptos colombianos presentes no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquila, após o apito final, mostraram desagrado com o momento da equipa, assobiando os jogadores e, com especial ênfase, a equipa técnica liderada por Reinaldo Rueda. Quem não gostou das vaias foi James Rodríguez, que protestou com gestos para as bancadas, dizendo aos adeptos para não assobiarem e teve que ser acompanhado por delegados da seleção colombiana até aos túneis de acesso ao relvado, visivelmente enervado.

A Colômbia ocupa o sexto lugar da fase de acesso sul-americana para o Mundial'2022, com 17 pontos, menos dois do que o lugar do play-off, onde se situa o Uruguai. Na noite de terça-feira, às 23h30, defronta a Argentina, em Córdoba, num jogo decisivo para o objetivo colombiano de estar no Catar.

Eis o momento em questão: