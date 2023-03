Na madrugada desta sexta-feira, a Argentina bateu o Panamá por 2-0, num jogo particular que marcou o regresso da seleção albiceleste aos relvados depois da conquista do Mundial'2022. E a festa foi imensa nas bancadas e dentro das quatro linhas. A certa altura, os 83 mil adeptos cantaram "que baile Messi", mas o jogador do PSG não cedeu ao pedido.

Veja o vídeo: