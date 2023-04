Adeptos contestam contratação do América: é acusado de duplo homicídio

Marcinho, ao meio, e o carro com que terá atropelado um casal de professores em 2020

Clube brasileiro vai apresentar Marcinho, mas os adeptos não querem o reforço

O América Mineiro vendeu Arthur ao Bayer Leverkusen e para o seu lugar, no lado direito da defesa, vai apresentar Marcinho, por empréstimo do Pafos, do Chipre.

Marcinho nunca chegou a viajar para o Chipre, pois a justiça brasileira não o deixou sair do país.

O lateral é suspeito de um duplo homicídio, por atropelamento de um casal de professores, no Rio de Janeiro em 2020, quando vestia a camisola do Botafogo, e os adeptos no América Mineiro não gostaram de saber que Marcinho ia ser apresentado, criando a hashtag #MarcinhoNão nas redes sociais.

Após o atropelamento, Marcinho fugiu sem prestar auxílio às vítimas e abandonou o carro a 600 metros.