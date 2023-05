Adeptos colocam "relva do título" do Nápoles à venda na Internet

Vários adeptos "roubaram" pedaços de relvado do Estádio Friuli, casa da Udinese, momentos após o Nápoles se sagrar campeão de Itália naquele campo. Na Internet há quem venda a "relva do título".

Segundos após o Nápoles se ter sagrado campeão de Itália, fruto do empate 1-1 no reduto da Udinese, centenas de adeptos napolitanos invadiram o relvado do Estádio Friuli para celebrar o título, que já não ganhavam há 33 anos. A maioria para festejar com os jogadores, equipa técnica e staff, e para lhes pedirem camisolas, calções, o que fosse... Mas outros optaram por guardar como recordação a relva do Dacia Arena. E se não foi para guardar para memória futura, foi com o objetivo de a vender.

É verdade. Na Internet circulam anúncios de adeptos que estão a vender pedaços de relva que o Nápoles pisou no dia da consagração. E houve quem pedisse 1000 euros (!) pela recordação.