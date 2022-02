Adeptos chamaram "burro" a Paulo Sousa e Gabigol comentou impaciência: "Acho normal"

Alguns fãs do Flamengo não gostaram da equipa, que, ainda assim, regressou às vitórias

Autor de um golo no triunfo do Flamengo na casa do Audax Rio, por 1-2, Gabriel Barbosa reagiu à impaciência dos adeptos, que chamaram "burro" a Paulo Sousa. Para o internacional brasileiro, o momento acabou por ser normal.

"Acho anormal, mas também acho normal a impaciência deles. Têm que ter paciência, o novo treinador acabou de chegar. Estamos a treinar muito, estamos a crescer fisicamente, taticamente e tecnicamente. Aos poucos, os adeptos vão entender a nossa nova forma de jogar", afirmou, no final do encontro.

Ao fim de três jogos, Paulo Sousa contabiliza duas vitórias e uma derrota no comando técnico do Flamengo.