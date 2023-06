Adeptos "boicotaram" lançamento da nova camisola do Manchester United

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Um grupo de adeptos dos "red devils" protestou em frente à loja do estádio

O Manchester United lançou na terça-feira a camisola principal para a temporada 2023/24, mas nem tudo correu "às mil maravilhas".

Pois bem, o lançamento da camisola ficou marcado por um protesto de um grupo de adeptos em Old Trafford, organizado pelo grupo "1958", à frente da loja oficial do clube, que acabou por fechar... um minuto após a abertura, de acordo com o referido grupo de adeptos.

A manifestação visou ampliar os protestos contra a família Glazer, proprietária do clube, que há meses negoceia a sua venda, embora ainda não haja uma proposta firme que se aproxime dos seis mil milhões de euros, valor de mercado dado pela revista Forbes.

"Os Glazer apenas tratam de fazer quanto dinheiro seja possível à custa do clube. Estamos contra todo o dinheiro que estão a fazer com o futebol e que não investem na equipa. Haja ou não processo de venda, continuaremos a fazer isto até que vão embora", disse um adepto à porta do estádio, em declarações publicadas pelo jornal "Marca".