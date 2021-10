Newcastle confirmou, através de comunicado, que o adepto que colapsou durante o jogo com o Tottenham está "estável e consciente".

O Newcastle confirmou que o adepto que necessitou de assistência média durante a primeira parte do jogo com o Tottenham está "estável e consciente", no hospital.

Os magpies, através de um comunicado oficial, agradecem aos adeptos "pela rápida intervenção" e aos profissionais de saúde que assistiram o adepto.