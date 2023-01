Adepto que agrediu Ramsdale no Tottenham-Arsenal foi identificado e vai a tribunal

Joseph Watts, de 35 anos, foi identificado pelas autoridades e vai responder em tribunal pela agressão a Aaron Ramsdale, guarda-redes do Arsenal.

No final do Tottenham-Arsenal (0-2), disputado no domingo, um adepto agrediu com um pontapé Aaron Ramsdale, guarda-redes dos gunners.

Esta terça-feira, em comunicado, a Polícia Metropolitana de Londres informou que o homem foi identificado e vai ser presente a tribunal, a 17 de fevereiro.

Joseph Watts, de 35 anos, foi acusado de agressão e terá também de responder por ter entrado numa "área adjacente ao terreno de jogo" e ter "arremessado um objeto para o relvado."